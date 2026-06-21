40-летний Нойер установил рекорд по количеству матчей для вратарей на ЧМ

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей для вратарей на чемпионатах мира в игре 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года с Кот-д'Ивуаром. Игра завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

40-летний голкипер принял участие в матче с Кот-д'Ивуаром, сыграл все 90 минут. Таким образом, вратарь провёл свой 21-й матч на чемпионате мира по футболу и опередил по этому показателю бывшего голкипера французской сборной Уго Льориса (20 матчей).

На старте ЧМ-2026 Германия разгромила Кюрасао (7:1), а Кот-д'Ивуар обыграл Эквадор (1:0). В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (также 25 июня).