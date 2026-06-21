Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний Нойер установил рекорд по количеству матчей для вратарей на ЧМ

40-летний Нойер установил рекорд по количеству матчей для вратарей на ЧМ
Комментарии

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по количеству матчей для вратарей на чемпионатах мира в игре 2-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года с Кот-д'Ивуаром. Игра завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

40-летний голкипер принял участие в матче с Кот-д'Ивуаром, сыграл все 90 минут. Таким образом, вратарь провёл свой 21-й матч на чемпионате мира по футболу и опередил по этому показателю бывшего голкипера французской сборной Уго Льориса (20 матчей).

На старте ЧМ-2026 Германия разгромила Кюрасао (7:1), а Кот-д'Ивуар обыграл Эквадор (1:0). В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (также 25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер Кот-д'Ивуара объяснил, почему «слоны» не смогли удержать победу в матче с Германией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android