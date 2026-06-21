Сборная Германии побила рекорд Бразилии по камбэкам в истории чемпионатов мира

Сборная Германии, после камбэка в матче с Кот-д’Ивуаром (2:1), возглавила рейтинг сборных по количеству побед в матчах, в которых они хотя бы раз уступали по ходу игры, за всю историю чемпионатов мира. Немцы в 16-й раз оформили камбэк, обойдя национальную команду Бразилии (15), сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

На третьем месте по этому показателю идут Уругвай, Швеция, Италия, Испания, Франция и Нидерланды (6).

В 3-м туре немецкая национальная команда встретится с Эквадором (25 июня), а сборная Кот-д'Ивуара — с Кюрасао (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.