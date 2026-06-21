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Защитник сборной Германии Жонатан Та: все игроки проявили себя в матче с Кот-д'Ивуаром

Защитник сборной Германии Жонатан Та: все игроки проявили себя в матче с Кот-д'Ивуаром
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Защитник сборной Германии Жонатан Та отметил, что все игроки его команды хорошо проявили себя в матче чемпионата мира-2026 с командой Кот-д'Ивуара. Встреча группы E, состоявшаяся в Торонто, завершилась победой сборной Германии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«Мы не сдавались. Думаю, что это и нужно, чтобы добиться успеха на турнире. Знали, что рано или поздно дожмём соперника — шли вперёд. Сегодня проявили себя все, кто были на поле. Отдельно хочет отметить Дениза Ундава — он отлично вышел на замену», — сказал Та в эфире «Матч ТВ».

Сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в группе. Кот-д'Ивуар имеет три очка и идёт вторым. Следом расположились команды Эквадора и Кюрасао, у которых по одному очку.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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