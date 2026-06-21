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Стал известен лучший игрок матча Эквадор — Кюрасао на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок матча Эквадор — Кюрасао на ЧМ-2026
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Завершился матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Команды играли на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Нин Ма (Фусинь, Китай). Итоговый счёт встречи — 0:0

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

Лучшим игроком встречи стал голкипер сборной Кюрасао Элой Ром, на счету которого 15 спасений в матче.

В 1-м туре сборная Эквадора уступила Кот-д’Ивуару (0:1). Встреча проходила в понедельник, 15 июня. Днём ранее команда Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7). Матч 2-го тура в этой же группе между сборными Германии и Кот-д’Ивуара завершился победой немцев (2:1).

В заключительном туре островитяне сыграют ивуарийской сборной, а эквадорцы встретятся с немцами.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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