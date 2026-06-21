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Тунис — Япония: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 21 июня 2026

Тунис — Япония: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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В воскресенье, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Японии. Игра пройдёт на стадионе ББВА (Гуадалупе, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Иштван Ковач (Карей, Румыния). Стартовый свисток судьи прозвучит в 7:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Тунис: Дамен, Абди, Тальби, Рекик, Бронн, Валери, Межбри, Скири, Слимане, Тунекти, Саад.

Япония: Судзуки, Итакура, Х. Ито, Томиясу, Танака, Доан, Накамура, Д. Ито, Камада, Сано, Уэда.

В 1-м туре группы F тунисская национальная команда разгромно уступила Швеции — 1:3. Япония сыграла вничью со сборной Нидерландов — 2:2.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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