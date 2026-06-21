Герой матча Германия — Кот-д'Ивуар Дениз Ундав отреагировал на камбэк немцев

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав поделился эмоциями после волевой победы над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче чемпионата мира 2026 года.

«После пропущенного гола мы прибавили в игре, а во втором тайме начали давить сильнее. Выходя на замену, я понимал, что должен сразу использовать свои шансы. Конечно, нам немного повезло. Сейчас у нас просто всё получается. Я стараюсь удержать эту удачную серию и получать удовольствие от игры.

Впрочем, команда и тренерский штаб сейчас значительно упрощают мне задачу. Это придаёт мне уверенности перед следующими матчами», — сказал Ундав в интервью после матча.

Форвард появился на поле на 60-й минуте и стал главным героем встречи, оформив дубль и принеся своей команде три очка. Это вторая победа немцев в двух матчах.

Митинг в Хьюстоне в ночь перед матчем Германия – Кюрасао