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Герой матча Германия — Кот-д'Ивуар Дениз Ундав отреагировал на камбэк немцев

Герой матча Германия — Кот-д'Ивуар Дениз Ундав отреагировал на камбэк немцев
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Нападающий сборной Германии Дениз Ундав поделился эмоциями после волевой победы над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«После пропущенного гола мы прибавили в игре, а во втором тайме начали давить сильнее. Выходя на замену, я понимал, что должен сразу использовать свои шансы. Конечно, нам немного повезло. Сейчас у нас просто всё получается. Я стараюсь удержать эту удачную серию и получать удовольствие от игры.

Впрочем, команда и тренерский штаб сейчас значительно упрощают мне задачу. Это придаёт мне уверенности перед следующими матчами», — сказал Ундав в интервью после матча.

Форвард появился на поле на 60-й минуте и стал главным героем встречи, оформив дубль и принеся своей команде три очка. Это вторая победа немцев в двух матчах.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Митинг в Хьюстоне в ночь перед матчем Германия – Кюрасао

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