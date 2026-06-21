Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сейвам на ЧМ в основное время

Завершился матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Команды играли на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Нин Ма (Фусинь, Китай). Итоговый счёт встречи — 0:0

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сейвам на чемпионатах мира в основное время. На его счету 15 сейвов и это рекордный показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче чемпионата мира, в котором не было дополнительного времени. Об этом сообщает Opta.

Также 37-летний Ром был признал лучшим игроком встречи с Эквадором.

В заключительном туре островитяне сыграют ивуарийской сборной, а эквадорцы встретятся с немцами.