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Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сейвам на ЧМ в основное время

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сейвам на ЧМ в основное время
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Завершился матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Команды играли на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Нин Ма (Фусинь, Китай). Итоговый счёт встречи — 0:0

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сейвам на чемпионатах мира в основное время. На его счету 15 сейвов и это рекордный показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче чемпионата мира, в котором не было дополнительного времени. Об этом сообщает Opta.

Также 37-летний Ром был признал лучшим игроком встречи с Эквадором.

В заключительном туре островитяне сыграют ивуарийской сборной, а эквадорцы встретятся с немцами.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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