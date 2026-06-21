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«Тоттенхэм» может купить игрока АПЛ за £ 100 млн — The Athletic

«Тоттенхэм» может купить игрока АПЛ за £ 100 млн — The Athletic
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«Тоттенхэм» усилил работу над трансфером полузащитника Сандро Тонали и уже начал переговоры по возможному переходу игрока из «Ньюкасла», сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб вступил в борьбу с «Манчестер Сити» за подписание 26-летнего хавбека. Переговоры между представителями футболиста и обоими клубами продолжаются — стороны обсуждают условия личного контракта.

В «Ньюкасле» не намерены легко расставаться с игроком и готовы рассмотреть продажу только при предложении около £ 100 млн. Действующее соглашение Тонали рассчитано до 2029 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон.

В «Тоттенхэме» рассчитывают, что конкурентоспособная зарплата, работа под руководством Роберто Де Дзерби и жизнь в Лондоне помогут убедить итальянца выбрать именно их проект.

Также сообщается, что «шпоры» сохраняют интерес к Матеушу Фернандешу. При этом потенциальная сделка по Тонали не повлияет на планы «Манчестер Сити» по подписанию Элиота Андерсона из «Ноттингем Форест».

В минувшем сезоне Тонали провёл 53 матча за «Ньюкасл», отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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