«Немцы не убедили». Гасилин — о матче Германии с Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что сборная Германии не продемонстрировала убедительной игры в матче чемпионата мира — 2026 с командой Кот-д’Ивуара. Встреча группы E, состоявшаяся в Торонто, завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

«В концовке команды обменялись моментами. Сборная Германии вполне могла проиграть. Меня в этом матче немцы не убедили. Потенциал этой команды велик», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в группе. Кот-д’Ивуар имеет три очка и идёт вторым. На третьем и четвёртом местах расположились команды Эквадора и Кюрасао, у которых по одному очку. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.