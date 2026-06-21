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«Немцы не убедили». Гасилин — о матче Германии с Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026

«Немцы не убедили». Гасилин — о матче Германии с Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что сборная Германии не продемонстрировала убедительной игры в матче чемпионата мира — 2026 с командой Кот-д’Ивуара. Встреча группы E, состоявшаяся в Торонто, завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

«В концовке команды обменялись моментами. Сборная Германии вполне могла проиграть. Меня в этом матче немцы не убедили. Потенциал этой команды велик», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в группе. Кот-д’Ивуар имеет три очка и идёт вторым. На третьем и четвёртом местах расположились команды Эквадора и Кюрасао, у которых по одному очку. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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