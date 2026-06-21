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Нападающий сборной Бразилии Рафинья пропустит остаток ЧМ-2026 — журналист

Нападающий сборной Бразилии Рафинья пропустит остаток ЧМ-2026 — журналист
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Нападающий сборной Бразилии Рафинья получил повторную травму подколенного сухожилия и с высокой вероятностью больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года, сообщает испанский журналист Хави Эрнандес Наварро.

Повреждение футболист получил в матче второго тура группового этапа против Гаити. На 40-й минуте Рафинья сел на газон и попросил замену, после чего ему потребовалась помощь медицинского штаба.

Встреча группы C, проходившая в Филадельфии, завершилась победой сборной Бразилии со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

Позднее Бразильская конфедерация футбола (CBF) подтвердила повреждение нападающего. По данным Наварро, речь идёт о повторной травме подколенного сухожилия, из-за которой участие игрока в оставшихся матчах мундиаля практически исключено.

На фоне травмы остаётся под вопросом и возможный летний трансфер футболиста из «Барселоны», поскольку интерес к бразильцу проявляет «Аль-Хиляль».

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