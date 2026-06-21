Нападающий сборной Бразилии Рафинья пропустит остаток ЧМ-2026 — журналист

Нападающий сборной Бразилии Рафинья получил повторную травму подколенного сухожилия и с высокой вероятностью больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года, сообщает испанский журналист Хави Эрнандес Наварро.

Повреждение футболист получил в матче второго тура группового этапа против Гаити. На 40-й минуте Рафинья сел на газон и попросил замену, после чего ему потребовалась помощь медицинского штаба.

Встреча группы C, проходившая в Филадельфии, завершилась победой сборной Бразилии со счётом 3:0.

Позднее Бразильская конфедерация футбола (CBF) подтвердила повреждение нападающего. По данным Наварро, речь идёт о повторной травме подколенного сухожилия, из-за которой участие игрока в оставшихся матчах мундиаля практически исключено.

На фоне травмы остаётся под вопросом и возможный летний трансфер футболиста из «Барселоны», поскольку интерес к бразильцу проявляет «Аль-Хиляль».

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