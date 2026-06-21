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«Реал» сделал первые шаги для покупки одной из главных звёзд сборной Марокко — AS

«Реал» сделал первые шаги для покупки одной из главных звёзд сборной Марокко — AS
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Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Лилля» и сборной Марокко Аюбу Буадди.

Как сообщает журналист Рубен Мартин из AS, скауты «сливочных» посетили матч чемпионата мира 2026 года между сборными Марокко и Шотландии (1:0), чтобы лично понаблюдать за игрой 18-летнего хавбека. Буадди провёл на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

На футболиста также претендует лондонский «Арсенал». По данным источника, «Лилль» оценивает своего игрока примерно в € 70 млн.

В сезоне-2025/26 Буадди принял участие в 42 матчах за французский клуб и записал на свой счёт одну голевую передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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