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Бельгия — Иран: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто смотреть

Бельгия — Иран: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто смотреть
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21 июня состоится матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 1-го тура у всех участников группы G по одному набранному очку в активе.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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