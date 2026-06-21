Защитник сборной Аргентины пропустит матч с Австрией из-за травмы — Эдул

Защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Австрией из-за мышечной травмы. По информации журналиста Гастона Эдула в соцсети, у игрока диагностировано перенапряжение подколенного сухожилия. Аргентинский защитник не успеет восстановиться к предстоящему матчу.

Кроме того, участие Монтьеля в матче 3-го тура с Иорданией (28 июня) остаётся под вопросом. Команда рассматривает возможность использования футболиста в ограниченном режиме, если его состояние улучшится. Однако также обсуждается более осторожный подход — полное восстановление с прицелом на плей-офф.

В первом матче группового этапа с Алжиром действующие чемпионы мира одержали победу благодаря хет-трику нападающего Лионеля Месси. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.