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Защитник сборной Аргентины пропустит матч с Австрией из-за травмы — Эдул

Защитник сборной Аргентины пропустит матч с Австрией из-за травмы — Эдул
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Защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Австрией из-за мышечной травмы. По информации журналиста Гастона Эдула в соцсети, у игрока диагностировано перенапряжение подколенного сухожилия. Аргентинский защитник не успеет восстановиться к предстоящему матчу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, участие Монтьеля в матче 3-го тура с Иорданией (28 июня) остаётся под вопросом. Команда рассматривает возможность использования футболиста в ограниченном режиме, если его состояние улучшится. Однако также обсуждается более осторожный подход — полное восстановление с прицелом на плей-офф.

В первом матче группового этапа с Алжиром действующие чемпионы мира одержали победу благодаря хет-трику нападающего Лионеля Месси. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по фтуболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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