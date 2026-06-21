«Ман Сити» и «Челси» близки к финансовому урегулированию по делу Марески — The Guardian

«Манчестер Сити» может назначить Энцо Мареску главным тренером после выплаты компенсации «Челси». Cумма урегулирования может превысить £ 10 млн (€ 11,5 млн); переговоры между клубами продолжаются. Об этом сообщает The Guardian.

«Челси» считает, что Мареска нарушил условия контракта, ведя переговоры с конкурентами, пока ещё был тренером лондонского клуба. В «Челси» уверены: уход специалиста негативно повлиял на сезон — в итоге команда заняла 10‑е место в Премьер‑лиге и не попала в еврокубки.

При этом клубы сохраняют конструктивные отношения и не намерены обострять конфликт. «Челси» располагает доказательствами, позволяющими пожаловаться на «Манчестер Сити» руководству Премьер‑лиги, а также мог подать судебный иск против самого Марески, но, вероятно, откажется от этих шагов при достижении соглашения.

Два года назад «Челси» выплатил £ 8 млн (€ 9,2 млн) «Лестеру» за расторжение контракта с Мареской, а в январе совершил ещё одну многомиллионную выплату клубу «Страсбург» при назначении Лиама Росеньора на пост тренера.

У «Манчестер Сити» есть время для завершения сделки: клуб начнёт предсезонные тренировки только в середине следующего месяца — 19 игроков команды участвуют в чемпионате мира. Сам Мареска рассчитывает приступить к работе в новом клубе как можно скорее, сообщает источник.