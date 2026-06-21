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Главный тренер сборной Саудовской Аравии высказался о матче с Испанией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Саудовской Аравии высказался о матче с Испанией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Игра пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем против одной из лучших сборных мира, и очень важно, когда вы встречаетесь с такими командами, наслаждаться игрой и уважать соперника, но не переусердствовать. Любой команде, играющей против Испании, очень сложно удерживать мяч, поэтому нам нужно лучше контролировать свои движения и быть более компактными, а когда мяч проходит между линиями, динамично защищаться. Приятно видеть чудеса в футболе, и мы видели, как фавориты проигрывали соперникам, которые были слабее на бумаге», – приводит слова Дониса Mundo Deportivo.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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