Появилась информация о будущем тренера Турции Монтеллы после провала на ЧМ-2026

Будущее главного тренера сборной Турции Винченцо Монтелла находится под угрозой, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По данным источника, специалист может быть уволен после чемпионата мира 2026 года на фоне неудовлетворительных результатов команды.

Сборная Турции уже потеряла шансы на выход из группы, проиграв два матча из двух: Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Таким образом, турецкая команда досрочно завершила борьбу на групповом этапе, а положение Монтеллы в национальной сборной стало крайне нестабильным. В последнем туре турецкая сборная сыграет с США.

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