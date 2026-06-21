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Игорь Семшов озвучил свой прогноз на матч между сборными Туниса и Японии на ЧМ-2026

Игорь Семшов озвучил свой прогноз на матч между сборными Туниса и Японии на ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение, что сборная Японии одержит победу над командой Туниса в матче группового этапа ЧМ-2026. Матч 2-го тура группы F мирового первенства между сборными Туниса и Японии состоится в воскресенье, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 07:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Перерыв
0 : 2
Япония
0:1 Камада – 4'     0:2 Уэда – 31'    

«Японцы точно обыграю Тунис. Сколько они забьют — трудно угадать. Не думаю, что в ворота Туниса побывает пять мячей, как в матче со Швецией», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Игра между командами пройдёт на стадионе ББВА (Гуадалупе, Мексика). Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии.

В 1-м туре группы F тунисская национальная команда разгромно уступила Швеции — 1:3. Япония сыграла вничью со сборной Нидерландов — 2:2.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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