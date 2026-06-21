Игорь Семшов озвучил свой прогноз на матч между сборными Туниса и Японии на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение, что сборная Японии одержит победу над командой Туниса в матче группового этапа ЧМ-2026. Матч 2-го тура группы F мирового первенства между сборными Туниса и Японии состоится в воскресенье, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 07:00 мск.

«Японцы точно обыграю Тунис. Сколько они забьют — трудно угадать. Не думаю, что в ворота Туниса побывает пять мячей, как в матче со Швецией», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Игра между командами пройдёт на стадионе ББВА (Гуадалупе, Мексика). Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии.

В 1-м туре группы F тунисская национальная команда разгромно уступила Швеции — 1:3. Япония сыграла вничью со сборной Нидерландов — 2:2.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.