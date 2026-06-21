«Это был действительно отличный матч». Дик Адвокат — о матче с Эквадором на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором (0:0).

«Я думаю, это был действительно отличный матч с точки зрения нашей игры. В конце была видна усталость в ногах игроков. К счастью, нам удалось сохранить результат. И это было заслужено, потому что у нас также был шанс забить голы. Так что это была хорошая игра», — приводит слова Адвоката Globo.

Островитяне набрали первое очко в матчах чемпионатов мира.

В заключительной игре группового этапа сборная Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуар (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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