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«Это был действительно отличный матч». Дик Адвокат — о матче с Эквадором на ЧМ-2026

«Это был действительно отличный матч». Дик Адвокат — о матче с Эквадором на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

«Я думаю, это был действительно отличный матч с точки зрения нашей игры. В конце была видна усталость в ногах игроков. К счастью, нам удалось сохранить результат. И это было заслужено, потому что у нас также был шанс забить голы. Так что это была хорошая игра», — приводит слова Адвоката Globo.

Островитяне набрали первое очко в матчах чемпионатов мира.

В заключительной игре группового этапа сборная Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуар (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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