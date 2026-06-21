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Сборная Кюрасао Дика Адвоката набрала своё первое в истории очко на ЧМ

Сборная Кюрасао Дика Адвоката набрала своё первое в истории очко на ЧМ
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Сборная Кюрасао впервые в своей истории набрала очко на чемпионате мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 команда под руководством Дика Адвоката сыграла вничью с Эквадором — 0:0. Встреча группы E прошла в Канзас-Сити (США).

Для Кюрасао этот результат стал историческим. Команда продолжает замыкать турнирную таблицу группы и ещё не потеряла шансов на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре Кюрасао сыграет против Кот-д’Ивуара, а Эквадор встретится с Германией. Оба матча пройдут 25 июня. В первом туре сборная Кюрасао разгромно проиграла немцам 1:7.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Репортаж «Чемпа» с трибуны сборной Кюрасао на ЧМ-2026

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