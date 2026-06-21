Сборная Кюрасао Дика Адвоката набрала своё первое в истории очко на ЧМ

Сборная Кюрасао впервые в своей истории набрала очко на чемпионате мира.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 команда под руководством Дика Адвоката сыграла вничью с Эквадором — 0:0. Встреча группы E прошла в Канзас-Сити (США).

Для Кюрасао этот результат стал историческим. Команда продолжает замыкать турнирную таблицу группы и ещё не потеряла шансов на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре Кюрасао сыграет против Кот-д’Ивуара, а Эквадор встретится с Германией. Оба матча пройдут 25 июня. В первом туре сборная Кюрасао разгромно проиграла немцам 1:7.

Репортаж «Чемпа» с трибуны сборной Кюрасао на ЧМ-2026