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Статистика исторического матча Эквадор — Кюрасао с тотальным преимуществом эквадорцев

Статистика исторического матча Эквадор — Кюрасао с тотальным преимуществом эквадорцев
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Сборная Кюрасао впервые в своей истории набрала очко на чемпионатах мира — команда Дика Адвоката сыграла вничью с Эквадором (0:0) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

Матч прошёл в Канзас-Сити (США) и стал историческим для карибской сборной: несмотря на постоянное давление соперника, Кюрасао сумела удержать нулевую ничью и добыть первое очко на турнире.

Статистика матча Эквадор — Кюрасао:

  • Ожидаемые голы (xG): 3.05 — 0.48
  • Владение мячом: 75% — 25%
  • Удары: 27 — 10
  • Удары в створ: 15 — 3
  • Голевые моменты: 6 — 0
  • Угловые: 9 — 0
  • Передачи: 579/645 (90%) — 158/226 (70%)
  • Жёлтые карточки: 1 — 5
  • Сейвы вратарей: 15 — 3

Главным героем и лучшим игроком встречи стал вратарь Кюрасао Элой Ром, совершивший 15 сейвов и фактически спасший команду от поражения.

В заключительном туре Кюрасао сыграет против Кот-д’Ивуара, а Эквадор встретится с Германией. Оба матча пройдут 25 июня.

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