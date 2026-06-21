Статистика исторического матча Эквадор — Кюрасао с тотальным преимуществом эквадорцев

Сборная Кюрасао впервые в своей истории набрала очко на чемпионатах мира — команда Дика Адвоката сыграла вничью с Эквадором (0:0) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Матч прошёл в Канзас-Сити (США) и стал историческим для карибской сборной: несмотря на постоянное давление соперника, Кюрасао сумела удержать нулевую ничью и добыть первое очко на турнире.

Статистика матча Эквадор — Кюрасао:

Ожидаемые голы (xG): 3.05 — 0.48

Владение мячом: 75% — 25%

Удары: 27 — 10

Удары в створ: 15 — 3

Голевые моменты: 6 — 0

Угловые: 9 — 0

Передачи: 579/645 (90%) — 158/226 (70%)

Жёлтые карточки: 1 — 5

Сейвы вратарей: 15 — 3

Главным героем и лучшим игроком встречи стал вратарь Кюрасао Элой Ром, совершивший 15 сейвов и фактически спасший команду от поражения.

В заключительном туре Кюрасао сыграет против Кот-д’Ивуара, а Эквадор встретится с Германией. Оба матча пройдут 25 июня.

Репортаж «Чемпа» с трибуны сборной Кюрасао на ЧМ-2026