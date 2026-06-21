Тунис — Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 началась

Прозвучал стартовый свисток в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Японии. Игра проходит на стадионе ББВА (Гуадалупе, Мексика). В качестве главного арбитра выступает Иштван Ковач (Карей, Румыния). Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре группы F тунисская национальная команда разгромно уступила Швеции — 1:3. Япония сыграла вничью со сборной Нидерландов — 2:2.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.