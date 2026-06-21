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Тунис — Япония: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась в 7:00 мск, 21 июня 2026

Тунис — Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 началась
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Прозвучал стартовый свисток в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Японии. Игра проходит на стадионе ББВА (Гуадалупе, Мексика). В качестве главного арбитра выступает Иштван Ковач (Карей, Румыния). Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Перерыв
0 : 2
Япония
0:1 Камада – 4'     0:2 Уэда – 31'    

В 1-м туре группы F тунисская национальная команда разгромно уступила Швеции — 1:3. Япония сыграла вничью со сборной Нидерландов — 2:2.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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