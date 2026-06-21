Жена Рафиньи выступила со словами поддержки к мужу после его очередной травмы

Жена футболиста сборной Бразилии Рафиньи Наталия Беллоли написала слова поддержи мужу, который получил повторную травму подколенного сухожилия в матче с Гаити (3:0) и с высокой вероятностью больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

«Я знаю его характер, его скромность, его дисциплину и его любовь к футболу и к Бразилии. Я знаю о бессонных ночах, о требованиях, которые он предъявляет к себе, и о грузе, который он несёт каждый раз, выходя на поле, представляя миллионы людей, и мы благодарны, мы мечтаем об этом! Вы видите игрока. Я вижу человека.

Я так горжусь тобой, моя любовь, потому что ты неутомим и непобедим. И ты вернёшься, как феникс, как всегда. Потому что те, кто любит и восхищается тобой, уважают твой путь и признают все жизни, которые были затронуты и благословлены твоим трудом. Потому что хлеба хватит на всех, его просто нужно разделить», – написала Беллоли в социальной сети Х.

На 40-й минуте матча с Гаити Рафинья попросил замену и покинул поле.