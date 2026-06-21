Флориан Плеттенберг сообщил, просил ли Майкл Олисе об уходе из «Баварии»

Инсайдер Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг сообщил, что «Бавария» получила подтверждение от окружения Майкла Олисе: на данный момент не было никаких переговоров, встреч или обсуждений с «Реалом».

Сам мадридский клуб вчера также заявил об отсутствии каких-либо переговоров по трансферу француза. В «Баварии» не рассматривают вариант продажи игрока и не готовы к переговорам. Сам Олисе, по информации источника, не выражал желания покинуть клуб.

Параллельно мюнхенцы уже работают над новым контрактом для вингера — соглашением до 2029 года и более позднего срока. В клубе хотят сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Олисе прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»