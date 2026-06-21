Матч Япония — Тунис стал 1000‑м в истории чемпионатов мира по футболу

Матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Туниса и Японии стал 1000‑м в истории чемпионатов мира по футболу.

На момент написания новости в матче перерыв после первого тайма. Сборная Японии ведёт счёте — 2:0. Голами отметились Даити Камада и Аясэ Уэда. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре группы F сборная Туниса разгромно уступила Швеции — 1:3. Япония сыграла вничью с Нидерландами — 2:2.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.