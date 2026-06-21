Защитник сборной Португалии Диогу Дало высказался в поддержку Роналду

Защитник сборной Португалии Диогу Дало поддержал нападающего Криштиану Роналду, отметив его умение выдерживать давление критики.

«Всем известно, насколько достойно Криштиану выдерживает критику. За его плечами — более 20 лет выступлений за сборную. На мой взгляд, он заряжает команду уверенностью, а критика — это неотъемлемая часть игры, особенно на том уровне, на котором мы выступаем, участвуя в одном из крупнейших, если не самом масштабном, турнире в мире.

Уверенность, которую он даёт нам, а мы — ему, всегда была и останется неизменной. Пока он в сборной, у него точно сохранится это умение, и он по‑прежнему будет готов выходить на поле», — приводит слова игрока ESPN.

Роналду участвует в шестом чемпионате мира по футболу. Турнир 2026 года проходит сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины, завоевавшая титул на первенстве 2022 года в матче с Францией.