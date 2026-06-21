«Монтелла поздравил нас». Защитник Турции Демирал — о словах тренера после вылета с ЧМ

Защитник сборной Турции Мерих Демирал прокомментировал вылет команды с чемпионата мира.

«Монтелла поздравил нас, он тоже очень расстроен, но доволен борьбой всей команды. В двух матчах мы нанесли 75 ударов по воротам — если не забиваешь, значит, не забиваешь», — сказал Демирал в эфире TRT Spor.

Напомним, национальная команда Турции уступила сборной Австралии (0:2) и сборной Парагвая (0:1) и за тур до конца группового этапа потеряла шансы на выход в плей-офф.

В 3-м туре команде предстоит матч со сборной США, которая, в свою очередь, обеспечила себе победу в группе. Различные источники сообщают, что тренер Турции Винченцо Монтелла может быть уволен сразу после возвращения команды с чемпионата мира.

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