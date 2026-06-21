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«Монтелла поздравил нас». Защитник Турции Демирал — о словах тренера после вылета с ЧМ

«Монтелла поздравил нас». Защитник Турции Демирал — о словах тренера после вылета с ЧМ
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Защитник сборной Турции Мерих Демирал прокомментировал вылет команды с чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

«Монтелла поздравил нас, он тоже очень расстроен, но доволен борьбой всей команды. В двух матчах мы нанесли 75 ударов по воротам — если не забиваешь, значит, не забиваешь», — сказал Демирал в эфире TRT Spor.

Напомним, национальная команда Турции уступила сборной Австралии (0:2) и сборной Парагвая (0:1) и за тур до конца группового этапа потеряла шансы на выход в плей-офф.

В 3-м туре команде предстоит матч со сборной США, которая, в свою очередь, обеспечила себе победу в группе. Различные источники сообщают, что тренер Турции Винченцо Монтелла может быть уволен сразу после возвращения команды с чемпионата мира.

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