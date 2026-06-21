Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жереми Доку не сыграет за сборную Бельгии в матче с Ираном на ЧМ-2026

Жереми Доку не сыграет за сборную Бельгии в матче с Ираном на ЧМ-2026
Комментарии

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку пропустит предстоящий матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года с Ираном. Об этом сообщает Sporza.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, у 24-летнего футболиста случился рецидив респираторной инфекции. В последние недели вингер уже испытывал проблемы с дыханием — он приехал из Бельгии с сильной простудой. В субботу состояние Доку ухудшилось и по согласованию с медицинским персоналом сборной было решено, что Жереми пропустит второй матч и начнет курс антибиотиков.

Матч со сборной Ирана бельгийцы проведут сеодня, 21 июня. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: ЧМ-2026 по футболу, UFC, Лига наций и теннисные финалы
Топ-события воскресенья: ЧМ-2026 по футболу, UFC, Лига наций и теннисные финалы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android