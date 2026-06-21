Жереми Доку не сыграет за сборную Бельгии в матче с Ираном на ЧМ-2026

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку пропустит предстоящий матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года с Ираном. Об этом сообщает Sporza.

По информации источника, у 24-летнего футболиста случился рецидив респираторной инфекции. В последние недели вингер уже испытывал проблемы с дыханием — он приехал из Бельгии с сильной простудой. В субботу состояние Доку ухудшилось и по согласованию с медицинским персоналом сборной было решено, что Жереми пропустит второй матч и начнет курс антибиотиков.

Матч со сборной Ирана бельгийцы проведут сеодня, 21 июня. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.