Тренер Ирана Галенои пожаловался на нехватку времени для подготовки к матчу с Бельгией

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда из‑за ограничений на въезд в США на матчи ЧМ-2026. Иранская сборная базируется в Мексике, и разрешение на въезд в Соединённые Штаты ей выдали лишь за сутки до матча 2-го тура с Бельгией. Игра состоится сегодня, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.

«Мы не направляли в ФИФА официальную жалобу — лишь обозначили свои претензии. Послушайте, для нормальной подготовки нам был необходим 24‑часовой перерыв, но в итоге мы получили лишь 16 часов. Из‑за этого пришлось прервать тренировку на полпути.

Такие ограничения существенно осложнили нашу ситуацию. Я понимаю, что ФИФА и её уважаемый президент стараются сделать всё возможное, чтобы помочь нам, но пока ощутимых улучшений нет. Надеюсь, люди осознают, что футбол — это красота и он должен строиться на принципах этики; то, как с нами поступили, нельзя назвать справедливым.

При этом хочу выразить благодарность: после въезда в Соединённые Штаты нам оперативно помогли добраться до отеля. Тем не менее условия для подготовки становятся всё сложнее. Если на подготовку к прошлой игре у нас было 24 часа, то перед предстоящей — менее 18. Это несправедливо по отношению к нашей стране, и мы искренне надеемся, что в будущем подобных ситуаций удастся избежать», — приводит слова Галенои Globo.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.