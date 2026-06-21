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Новая Зеландия — Египет: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

Новая Зеландия — Египет: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет
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22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу Новая Зеландия — Египет. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группы G сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет отобрал очки у Бельгии (1:1). В заключительном, 3-м туре новозеландцы встретятся с бельгийцами (27 июня), а египтяне — с иранцами (также 27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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