Новая Зеландия — Египет: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу Новая Зеландия — Египет. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В 1-м туре группы G сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет отобрал очки у Бельгии (1:1). В заключительном, 3-м туре новозеландцы встретятся с бельгийцами (27 июня), а египтяне — с иранцами (также 27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третье место.