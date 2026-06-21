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Жена Чалханоглу опубликовала эмоциональный пост в защиту мужа после вылета Турции с ЧМ

Жена Чалханоглу опубликовала эмоциональный пост в защиту мужа после вылета Турции с ЧМ
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Супруга капитана сборной Турции Хакана Чалханоглу Синем Чалханоглу опубликовала «сториз» в соцсетях, которую позже удалила, на фоне критики после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Как быстро вы всё забыли… Он был нашим капитаном, когда мы приезжали на чемпионат мира, и остаётся им сейчас, когда мы вылетели. Капитан, которого вы сегодня критикуете, — тот же самый, которым вы гордились вчера. Команда и капитан, которых вы обвиняете сегодня, — те же люди, которые вывели вас на чемпионат мира.

Не изменилась ни борьба капитана, ни характер этой команды. Изменилось только ваше восприятие. Обвинять тех, кому вчера аплодировали, значит, любить результат, а не футбол. Команда и капитан боролись до финального свистка, но если не идёт — то не идёт. Легко поддерживать, когда выигрывают, и искать виноватых, когда проигрывают», — приводит слова Синем Aykırı.

Заявление появилось на фоне волны критики в адрес сборной Турции и её капитана Хакана Чалханоглу после раннего вылета с турнира. Напомним, команда проиграла два матча из двух и лишилась шансов на плей-офф.

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