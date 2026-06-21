Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал уход Кукурельи в «Реал»

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс поделился мыслями об уходе защитника Марка Кукурельи из команды. Испанский футболист с предстоящего сезона будет играть за мадридский «Реал»: клуб из Ла Лиги официально объявил о трансфере 27‑летнего игрока в начале недели.

«Несколько дней назад я пообщался с Кукурельей. Марк — один из сильнейших в мире на своей позиции. Впрочем, в футболе так бывает: игроки то приходят, то уходят. Жаль, что он покинул команду, но от всего сердца желаю ему удачи», — приводит слова Джеймса talkSPORT.

15 июня мадридский «Реал» официально объявил о трансфере защитника из «Челси» за € 55 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2032 года. Ранее Кукурелья выступал за «Челси» с 2022 года.