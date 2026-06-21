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21 июня главные новости спорта, ЧМ-2026, Ла Лига, баскетбол, ФИБА, хоккей, КХЛ

Германия обыграла Кот-д'Ивуар, Кюрасао набрало первые очки на ЧМ. Главное к утру
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Сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар в матче ЧМ-2026, команда Кюрасао набрала первые очки на чемпионатах мира, сыграв вничью с Эквадором, Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар в матче ЧМ-2026 благодаря голу на 90+4-й минуте.
  2. Эквадор и Кюрасао сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата мира — 2026.
  3. Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026. Команды забили шесть голов.
  4. Япония разгромила Тунис в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
  5. Определились все участники Ла Лиги сезона-2026/2027.
  6. Нападающий сборной Бразилии Рафинья пропустит остаток ЧМ-2026 — журналист.
  7. Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром побил рекорд по сейвам на ЧМ в основное время.
  8. Дениз Ундав повторил рекорд чемпионатов мира, державшийся 36 лет.
  9. Появилась информация о будущем тренера Турции Монтеллы после провала на ЧМ-2026.
  10. Представители трёх федераций заявили о давлении при подписании письма в ФИБА против России.
  11. Максим Третьяк объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет.
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