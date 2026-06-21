Германия обыграла Кот-д'Ивуар, Кюрасао набрало первые очки на ЧМ. Главное к утру

Сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар в матче ЧМ-2026, команда Кюрасао набрала первые очки на чемпионатах мира, сыграв вничью с Эквадором, Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».