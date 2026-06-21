Сборная Кюрасао посвятила историческую ничью умершему вратарю Жаирзиньо Питеру

Сборная Кюрасао добилась исторического результата — взяла первое в своей истории очко на чемпионате мира, сыграв вничью с Эквадором во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (0:0). Этот результат команда посвятила Жаирзиньо Питеру — бывшему вратарю сборной, который ушёл из жизни в 31 год.

Жаирзиньо Питер был близким другом и партнёром по команде вратаря Элоя Рома. Ранее они вместе выступали за сборную Кюрасао. Трагедия случилась в 2019 году: перед матчем с Гаити 31‑летнего вратаря нашли мёртвым в отеле — причиной стал сердечный приступ.

Спустя семь лет сборная Кюрасао впервые пробилась на ЧМ. В матче с Эквадором Элой Ром отразил 15 ударов и был признан лучшим игроком встречи. Свои достижения голкипер посвятил другу: после финального свистка Ром прошёл по полю с футболкой в память о Жаирзиньо. В майке с таким же принтом отпраздновал результат и полузащитник Жуниньо Бакуна — в раздевалке.