Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года

В ночь с 20 на 21 июня в группах E и F прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года:

Нидерланды — Швеция — 5:1

Германия – Кот-д'Ивуар — 2:1

Эквадор — Кюрасао — 0:0

Тунис — Япония — 0:4

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.