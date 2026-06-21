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Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года
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В ночь с 20 на 21 июня в группах E и F прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года:

  • Нидерланды — Швеция — 5:1
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    
  • Германия – Кот-д'Ивуар — 2:1
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    
  • Эквадор — Кюрасао — 0:0
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао
  • Тунис — Япония — 0:4
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 4
Япония
0:1 Камада – 4'     0:2 Уэда – 31'     0:3 Ито – 69'     0:4 Уэда – 83'    

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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