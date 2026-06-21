Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года
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В ночь с 20 на 21 июня в группах E и F прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года:
- Нидерланды — Швеция — 5:1
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5' 2:0 Бробби – 17' 3:0 Гакпо – 47' 4:0 Гакпо – 54' 4:1 Эланга – 59' 5:1 Саммервилл – 89'
- Германия – Кот-д'Ивуар — 2:1
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30' 1:1 Ундав – 68' 2:1 Ундав – 90+4'
- Эквадор — Кюрасао — 0:0
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао
- Тунис — Япония — 0:4
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 4
Япония
0:1 Камада – 4' 0:2 Уэда – 31' 0:3 Ито – 69' 0:4 Уэда – 83'
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
Комментарии
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