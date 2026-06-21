Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 21 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Нидерланды разгромили Швецию (5:1), Германия обыграла Кот-д'Ивуар (2:1), Эквадор разделил очки с Кюрасао (0:0), Япония разгромила Тунис (4:0).

На данный момент в гонке бомбардиров лидируют нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, форвард национальной команды Канады Джонатан Дэвид и нападающий сборной Германии Дениз Ундав, которые забили по три гола.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Лучший бомбардир в мировом футболе: