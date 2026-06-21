Сборная Туниса досрочно покинула чемпионат мира — 2026 после разгромного поражения в матче с Японией (0:4) во 2-м туре группового этапа. В 1-м туре тунисская национальная команда крупно проиграла Швеции (1:5). После двух матчей группы F Тунис не набрал ни одного очка и занимает последнее место. На третьей строчке располагается шведская национальная команда с тремя очками.

В 3-м туре группового этапа мирового первенства сборная Туниса встретится с Нидерландами (26 июня).

После поражения в дебютном матче чемпионата мира — 2026 Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера команды. Его заменил Эрве Ренар.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: