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Сборная Туниса досрочно покинула чемпионат мира — 2026

Сборная Туниса досрочно покинула чемпионат мира — 2026
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Сборная Туниса досрочно покинула чемпионат мира — 2026 после разгромного поражения в матче с Японией (0:4) во 2-м туре группового этапа. В 1-м туре тунисская национальная команда крупно проиграла Швеции (1:5). После двух матчей группы F Тунис не набрал ни одного очка и занимает последнее место. На третьей строчке располагается шведская национальная команда с тремя очками.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 4
Япония
0:1 Камада – 4'     0:2 Уэда – 31'     0:3 Ито – 69'     0:4 Уэда – 83'    

В 3-м туре группового этапа мирового первенства сборная Туниса встретится с Нидерландами (26 июня).

После поражения в дебютном матче чемпионата мира — 2026 Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера команды. Его заменил Эрве Ренар.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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