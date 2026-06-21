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Главное с ЧМ-2026 на 21 июня: первое очко Кюрасао, Германия вышла в плей-офф

Главное с ЧМ-2026 на 21 июня: первое очко Кюрасао, Германия вышла в плей-офф
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026, Кюрасао под руководством Дика Адвоката набрало первое в истории очко на ЧМ, Тунис лишился шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.

  1. Сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026.
  2. Сборная Кюрасао Дика Адвоката набрала своё первое в истории очко на ЧМ.
  3. Сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.
  4. 40-летний Нойер установил рекорд по количеству матчей для вратарей на ЧМ.
  5. Рафинья пропустит матч Бразилия — Шотландия на ЧМ. Стал известен характер травмы.
  6. Звезда НБА Дончич ответил, за какие сборные болеет на ЧМ-2026 по футболу.
  7. «Иногда такой опыт необходим». Тренер сборной Швеции Поттер — о поражении от Нидерландов.
  8. Чемпион UFC Махачев заявил, что может посетить финал ЧМ-2026 по футболу.
  9. Дениз Ундав повторил рекорд чемпионатов мира, державшийся 36 лет.
  10. «Люди ничего не понимают в футболе». Де Йонг жёстко ответил своим критикам после матча ЧМ.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Главные ожидания от ЧМ по футболу:

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