Главное с ЧМ-2026 на 21 июня: первое очко Кюрасао, Германия вышла в плей-офф

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026, Кюрасао под руководством Дика Адвоката набрало первое в истории очко на ЧМ, Тунис лишился шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Главные ожидания от ЧМ по футболу: