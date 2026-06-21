Главное с ЧМ-2026 на 21 июня: первое очко Кюрасао, Германия вышла в плей-офф
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026, Кюрасао под руководством Дика Адвоката набрало первое в истории очко на ЧМ, Тунис лишился шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.
- Сборная Германии стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф ЧМ-2026.
- Сборная Кюрасао Дика Адвоката набрала своё первое в истории очко на ЧМ.
- Сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.
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С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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