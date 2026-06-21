Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кошмар какой-то!» Турецкие СМИ раскритиковали сборную за вылет с ЧМ-2026

«Кошмар какой-то!» Турецкие СМИ раскритиковали сборную за вылет с ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Турции потерпела поражение во 2-м туре от Парагвая (0:1) на чемпионате мира 2026 года по футболу, досрочно завершив борьбу за выход в плей-офф. Это вызвало бурную реакцию у местных СМИ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с мнениями журналистов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

Hürriyet: «Ни гола, ни очка. Горькое прощание и огромное разочарование!»

Yeni Safak: «Наша сборная, приехавшая на чемпионат мира 2026 года с большими надеждами, пережила настоящий кошмар в Америке. Молодые звёзды, не забившие ни одного гола в двух играх, повергли миллионы болельщиков в глубокую скорбь».

Fanatik: «Как Гаити! Мы уходим, не забив ни одного гола — как Гаити! Мы разделяем судьбу самой слабой команды в турнире».

Söszu: «После поражения от Австралии, теперь ещё и от Парагвая. Мы испытываем разочарование. Это не сработало. Мы выбыли ещё до первого группового матча».

Habertürk: «Приключение сборной Турции на чемпионате мира, в котором она приняла участие впервые за 24 года, было недолгим. Полные надежд и ожиданий, мы стартовали. И теперь мы выбыли из игры перед финалом».

Türkiye: «Кошмар какой-то!»

Takvim: «2 игры, 80% владения мячом, 62 удара, 0 голов, 0 очков — прощай!»

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Дети пойдут на экзамен несчастными и злыми». В Турции отреагировали на вылет с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android