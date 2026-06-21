«Кошмар какой-то!» Турецкие СМИ раскритиковали сборную за вылет с ЧМ-2026

Сборная Турции потерпела поражение во 2-м туре от Парагвая (0:1) на чемпионате мира 2026 года по футболу, досрочно завершив борьбу за выход в плей-офф. Это вызвало бурную реакцию у местных СМИ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с мнениями журналистов.

Hürriyet: «Ни гола, ни очка. Горькое прощание и огромное разочарование!»

Yeni Safak: «Наша сборная, приехавшая на чемпионат мира 2026 года с большими надеждами, пережила настоящий кошмар в Америке. Молодые звёзды, не забившие ни одного гола в двух играх, повергли миллионы болельщиков в глубокую скорбь».

Fanatik: «Как Гаити! Мы уходим, не забив ни одного гола — как Гаити! Мы разделяем судьбу самой слабой команды в турнире».

Söszu: «После поражения от Австралии, теперь ещё и от Парагвая. Мы испытываем разочарование. Это не сработало. Мы выбыли ещё до первого группового матча».

Habertürk: «Приключение сборной Турции на чемпионате мира, в котором она приняла участие впервые за 24 года, было недолгим. Полные надежд и ожиданий, мы стартовали. И теперь мы выбыли из игры перед финалом».

Türkiye: «Кошмар какой-то!»

Takvim: «2 игры, 80% владения мячом, 62 удара, 0 голов, 0 очков — прощай!»

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.