Мадридский «Реал» сделал официальное заявление об отсутствии прямых или косвенных контактов с нападающим «Баварии» Майклом Олисе с целью избежать дисциплинарных санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Подчёркивается, что у футболиста есть контракт с немецким клубом до 2029 года. Согласно регламенту ФИФА о статусе и трансферах игроков, команда, желающая заключить договор с профессиональным футболистом, должна сообщить о своём намерении в письменной форме его клубу до начала переговорного процесса.
Профессиональный игрок имеет право подписать контракт с другим клубом, если срок действия его контракта с текущим клубом истёк или истечёт в течение шести месяцев. Любое нарушение этого положения влечёт за собой соответствующие санкции.
Подчёркивается, президент «Реала» Флорентино Перес не хочет действовать за пределами правил ФИФА.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: