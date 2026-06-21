В Испании раскрыли, почему «Реал» сделал заявление об отсутствии контактов с Олисе

Мадридский «Реал» сделал официальное заявление об отсутствии прямых или косвенных контактов с нападающим «Баварии» Майклом Олисе с целью избежать дисциплинарных санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Подчёркивается, что у футболиста есть контракт с немецким клубом до 2029 года. Согласно регламенту ФИФА о статусе и трансферах игроков, команда, желающая заключить договор с профессиональным футболистом, должна сообщить о своём намерении в письменной форме его клубу до начала переговорного процесса.

Профессиональный игрок имеет право подписать контракт с другим клубом, если срок действия его контракта с текущим клубом истёк или истечёт в течение шести месяцев. Любое нарушение этого положения влечёт за собой соответствующие санкции.

Подчёркивается, президент «Реала» Флорентино Перес не хочет действовать за пределами правил ФИФА.

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