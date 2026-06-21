Гакпо и Бробби повторили достижение Роббена и ван Перси на чемпионате мира — 2026
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Нападающие сборной Нидерландов Коди Гакпо и Брайан Бробби оформили по дублю в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Швеции. Встреча прошла 20 июня в Хьюстоне и завершилась со счётом 5:1 в пользу голландцев.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5' 2:0 Бробби – 17' 3:0 Гакпо – 47' 4:0 Гакпо – 54' 4:1 Эланга – 59' 5:1 Саммервилл – 89'
Бробби отличился на 5-й и 17-й минутах, Гакпо — на 47-й и 54-й. Таким образом, они стали первой парой футболистов из Нидерландов с двумя голами в одном матче чемпионата мира после Арьена Роббена и Робина ван Перси, добившихся такого же результата в игре против Испании (5:1) на ЧМ-2014.
Сборная Нидерландов выступает в группе F, где также играют Япония, Швеция и Тунис. После двух туров голландцы набрали четыре очка и вышли на первое место. Следующий матч команда проведёт 26 июня с Тунисом.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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