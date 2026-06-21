Гакпо и Бробби повторили достижение Роббена и ван Перси на чемпионате мира — 2026

Нападающие сборной Нидерландов Коди Гакпо и Брайан Бробби оформили по дублю в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Швеции. Встреча прошла 20 июня в Хьюстоне и завершилась со счётом 5:1 в пользу голландцев.

Бробби отличился на 5-й и 17-й минутах, Гакпо — на 47-й и 54-й. Таким образом, они стали первой парой футболистов из Нидерландов с двумя голами в одном матче чемпионата мира после Арьена Роббена и Робина ван Перси, добившихся такого же результата в игре против Испании (5:1) на ЧМ-2014.

Сборная Нидерландов выступает в группе F, где также играют Япония, Швеция и Тунис. После двух туров голландцы набрали четыре очка и вышли на первое место. Следующий матч команда проведёт 26 июня с Тунисом.