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Тренер сборной Туниса высказался о разгромном поражении в матче с Японией на ЧМ-2026

Тренер сборной Туниса высказался о разгромном поражении в матче с Японией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар отреагировал на разгромное поражение команды в матче с Японией (0:4) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Тунисская национальная команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 4
Япония
0:1 Камада – 4'     0:2 Уэда – 31'     0:3 Ито – 69'     0:4 Уэда – 83'    

«В первом тайме мы не могли взять мяч под свой контроль. Первые 20 минут второго тайма мы играли хорошо, а потом стали слишком слабыми…

Был пропущен гол, и, конечно, моральный дух упал, но футболисты старались и не сдавались. Мы проиграли команде, которая была намного сильнее нас. В такие сложные моменты нужно держаться, но особенно это непростая ситуация для футболистов.

Мы знаем, что вылетели, но в третьем матче будем бороться за победу», — приводит слова Ренара beIN Sports.

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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