Тренер сборной Туниса высказался о разгромном поражении в матче с Японией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар отреагировал на разгромное поражение команды в матче с Японией (0:4) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Тунисская национальная команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

«В первом тайме мы не могли взять мяч под свой контроль. Первые 20 минут второго тайма мы играли хорошо, а потом стали слишком слабыми…

Был пропущен гол, и, конечно, моральный дух упал, но футболисты старались и не сдавались. Мы проиграли команде, которая была намного сильнее нас. В такие сложные моменты нужно держаться, но особенно это непростая ситуация для футболистов.

Мы знаем, что вылетели, но в третьем матче будем бороться за победу», — приводит слова Ренара beIN Sports.

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