Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский болельщик на ЧМ-2026: Мексика не успела подготовиться, как Россия в 2018-м

Российский болельщик на ЧМ-2026: Мексика не успела подготовиться, как Россия в 2018-м
Комментарии

Российский болельщик Дмитрий Прусов, посетивший чемпионат мира 2026 года, отметил, что Мексика не успела подготовиться к турниру, как Россия в 2018 году.

«Если говорить про организацию, Мексика не успела подготовиться так, как это сделала Россия в 2018 году. Доходит до забавного. Главная фан-зона на площади не была готова за день до матча открытия. Это плюс нашей стране, как мы подготовились на нашем чемпионате мира. При этом всё равно праздничная атмосфера. К туристам относятся лояльно. Мы ехали в Мексику с небольшим напряжением, в ожидании криминала, каких-то наркокартелей. Так как мы ведём себя аккуратно и не заезжаем в неблагополучные районы, всё хорошо. Питание и рестораны здесь просто отличные! В Мексике очень доступные цены. Даже билеты на внутренние перелёты стоили всего 1500 рублей — это перелёт из Мехико в Гвадалахару или Монтерей.

В Монтерее были на матче Швеция — Тунис. Европейских болельщиков гораздо меньше, чем латиносов. Когда играла Колумбия с Узбекистаном, было просто поразительно — весь стадион жёлтый! Радовали болельщики, а особенно болельщицы (смеётся). Такие красотки, как на подбор. Поддержали Узбекистан. В целом мы очень довольны. У нас обширная программа. После Канкуна мы отправимся в Гвадалахару — там будет матч Колумбия — ДР Конго. Может быть, ещё попадём в Мехико на матч Мексики с Чехией. Трудно будет туда попасть, потому что билетов нет. Матчи домашней команды — это огромный спрос среди местных», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android