Российский болельщик на ЧМ-2026: Мексика не успела подготовиться, как Россия в 2018-м

Российский болельщик Дмитрий Прусов, посетивший чемпионат мира 2026 года, отметил, что Мексика не успела подготовиться к турниру, как Россия в 2018 году.

«Если говорить про организацию, Мексика не успела подготовиться так, как это сделала Россия в 2018 году. Доходит до забавного. Главная фан-зона на площади не была готова за день до матча открытия. Это плюс нашей стране, как мы подготовились на нашем чемпионате мира. При этом всё равно праздничная атмосфера. К туристам относятся лояльно. Мы ехали в Мексику с небольшим напряжением, в ожидании криминала, каких-то наркокартелей. Так как мы ведём себя аккуратно и не заезжаем в неблагополучные районы, всё хорошо. Питание и рестораны здесь просто отличные! В Мексике очень доступные цены. Даже билеты на внутренние перелёты стоили всего 1500 рублей — это перелёт из Мехико в Гвадалахару или Монтерей.

В Монтерее были на матче Швеция — Тунис. Европейских болельщиков гораздо меньше, чем латиносов. Когда играла Колумбия с Узбекистаном, было просто поразительно — весь стадион жёлтый! Радовали болельщики, а особенно болельщицы (смеётся). Такие красотки, как на подбор. Поддержали Узбекистан. В целом мы очень довольны. У нас обширная программа. После Канкуна мы отправимся в Гвадалахару — там будет матч Колумбия — ДР Конго. Может быть, ещё попадём в Мехико на матч Мексики с Чехией. Трудно будет туда попасть, потому что билетов нет. Матчи домашней команды — это огромный спрос среди местных», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: