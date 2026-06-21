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«Для вас Испания ужасна». Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026

«Для вас Испания ужасна». Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о критике со стороны СМИ, обрушившейся на национальную команду после матча с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Я пришёл к одному: вы, журналисты, ужасно спешите закончить свою работу. Только первый день, Испания и Португалия заработали по одному очку, Аргентина и Франция победили, а вы думаете, что обе команды выйдут в финал. И это только первый день чемпионата мира. Я просто этого не понимаю. Вместо того чтобы наслаждаться матчами, вы делаете поспешные выводы. До 19 июля вы не узнаете, кто победит, а вы хотите знать это сегодня. Для вас Испания ужасна, но для тех, кто действительно разбирается, это не так», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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