Гави — о ничьей с Кабо-Верде: Португалия не получила и половины критики, что была у нас

Полузащитник сборной Испании Гави высказался о волне критики, обрушившейся на команду после стартовой ничьей с Кабо‑Верде (0:0) на чемпионате мира 2026 года. Футболист сравнил реакцию на результат испанцев с восприятием аналогичной осечки сборной Португалии в матче с ДР Конго (1:1).

«На днях мы сыграли плохо, вся команда. Меня критиковали больше других, но я это понимаю. На самом деле я этого ждал. Многие люди совсем не разбираются в футболе. Так уж выходит. Они зацикливаются на всякой ерунде, на голах и голевых передачах. Для меня футбол — это гораздо больше, но пусть каждый смотрит как хочет. Если бы мы победили, столько бы не говорили. У них было пять защитников, играть было непросто. Мы неважно действовали в пасе. Но, например, Португалия сыграла вничью с ДР Конго и не получила и половины той критики, что получили мы», — приводит слова Гави A Bola.

Сборная Испании выступает в группе H, следующий матч команда проведёт 21 июня с Саудовской Аравией.