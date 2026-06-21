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Гави — о ничьей с Кабо-Верде: Португалия не получила и половины критики, что была у нас

Гави — о ничьей с Кабо-Верде: Португалия не получила и половины критики, что была у нас
Гави
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Полузащитник сборной Испании Гави высказался о волне критики, обрушившейся на команду после стартовой ничьей с Кабо‑Верде (0:0) на чемпионате мира 2026 года. Футболист сравнил реакцию на результат испанцев с восприятием аналогичной осечки сборной Португалии в матче с ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«На днях мы сыграли плохо, вся команда. Меня критиковали больше других, но я это понимаю. На самом деле я этого ждал. Многие люди совсем не разбираются в футболе. Так уж выходит. Они зацикливаются на всякой ерунде, на голах и голевых передачах. Для меня футбол — это гораздо больше, но пусть каждый смотрит как хочет. Если бы мы победили, столько бы не говорили. У них было пять защитников, играть было непросто. Мы неважно действовали в пасе. Но, например, Португалия сыграла вничью с ДР Конго и не получила и половины той критики, что получили мы», — приводит слова Гави A Bola.

Сборная Испании выступает в группе H, следующий матч команда проведёт 21 июня с Саудовской Аравией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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