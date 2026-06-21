Smol Squad и «Союз Чемпионов» победили в первом игровом дне Уличного футбола

Стартовал новый сезон Уличного футбола, и уже в первом игровом дне команды порадовали зрителей яркими матчами и громкими именами.

В стартовой встрече Smol Squad уверенно обыграл «Игроков Планеты Земля» со счётом 12:6. В воротах победителей неожиданно блистал Павел Мамаев, а покер оформил Сергей Кирьяков. Также голами отметились Владислав Игнатьев и Максим Майрович. За ИПЗ в уличном футболе дебютировал экс-игрок РПЛ Ильзат Ахметов, а несколько секунд на воротах команды провёл Фёдор Чалов – причём в джинсах. Более того — в этот момент на поле вышли сразу все Чаловы: Чалов-отец, Чалов-брат, Чалова-сестра и сам Фёдор.

Фото: Алексей Козин

Во втором матче действующий победитель турнира «Союз Чемпионов» оказался сильнее CTRL+V – 7:4. После осторожного первого тайма, завершившегося минимальным преимуществом CTRL+V, ключевым моментом стала «Дуэль», в которой Роман Аносов из «Союза Чемпионов» оформил хет-трик. Команда рэперов сумела сравнять счёт (3:3), однако «Союз Чемпионов» дожал соперника благодаря яркой игре медийных звёзд: Евгений Плющенко записал на свой счёт две голевые передачи – на сына Александра и на коллегу по цеху фигуриста Макара Игнатова. Отметим, что на трибунах присутствовала Яна Рудковская и фигуристки из академии Angels of Plushenko. Лучший бомбардир прошлого сезона Ринат Хасянов в этот раз отметился лишь одним забитым мячом за CTRL+V.

Фото: Алексей Козин

Сегодня состоятся ещё две встречи в рамках первого тура в группе В. Игры проходят в Москве в «Три Вокзала.Депо»

16:30 мск. «Амкал» – «Кино Черти»;

18:15 мск. CSKA Family – 2Drots.

Фото: Алексей Козин

Фото: Алексей Козин

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