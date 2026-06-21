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«Меняет саму суть футбола». Тренер Уругвая Бьелса — о паузах на ЧМ-2026

«Меняет саму суть футбола». Тренер Уругвая Бьелса — о паузах на ЧМ-2026
Марсело Бьелса
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о формате матчей чемпионата мира 2026 года с остановками для охлаждения. По его мнению, деление игры на четыре отрезка лишает футбол его культурной сути.

«Слишком много голов. И общее мнение таково, что проведение матчей в четыре четверти вместо двух таймов меняет саму суть того, как футбол культурно понимался и воспринимался. Количество голов приветствуется. Но изменение культурного восприятия футбола ничего не добавляет и очень многое отнимает у игры. Когда решили делить игру на четыре четверти, явно думали не о том, какое влияние это окажет на то, что делало футбол таким захватывающим видом спорта. А о других последствиях, которые я здесь не собираюсь обсуждать. Технологии, как VAR, мы ценим. А этот эксперимент — уже другое», — приводит слова Бьелсы The Touchline.

Матчи группового этапа ЧМ-2026 проходят с остановками для охлаждения из-за высокой температуры. Сборная Уругвая выступает в группе H, следующий матч проведёт 22 июня со сборной Кабо-Верде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
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