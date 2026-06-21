Российский болельщик на ЧМ-2026 рассказал об атмосфере турнира в Северной Америке

Российский болельщик Дмитрий Прусов, посетивший чемпионат мира 2026 года, рассказал об атмосфере соревнования в Северной Америке. Турнир принимают США, Мексика и Канада.

«Для таких людей, как мы, а мы — футбольные фаны — это долгожданный праздник. Каждые четыре года ждём эту атмосферу. Я пребываю в Мексике. Мы тут большим коллективом, нас больше 30 человек. Примерно половина людей перемещаются в США и Канаду. Я без виз, поэтому только в Мексике нахожусь. Мексиканцы фантастически любят футбол. Если говорить конкретно про Мехико, есть ощущение, что в центральных районах практически 90% людей ходят в мексиканских футболках. Это добавляет колорита», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: