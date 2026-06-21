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Кейн приостановил переговоры с «Баварией» о продлении контракта — Плеттенберг

Кейн приостановил переговоры с «Баварией» о продлении контракта — Плеттенберг
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн временно прекратил переговоры с клубом о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, футболист сосредоточен на чемпионате мира. Ожидается, что обсуждения о новом контракте возобновятся после турнира. Тем не менее между сторонами уже были предварительные контакты по поводу сотрудничества до 2029 года. Также сообщается, что Кейн не ведёт переговоры с другими клубами и намерен остаться в «Баварии».

Напомним, Кейн выступает за мюнхенский клуб с лета 2023 года. Текущее соглашение истекает в 2027 году.

В минувшем сезоне Гарри Кейн провёл за немецкую команду 51 матч во всех турнирах, забил 61 мяч и оформил семь результативных передач.

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