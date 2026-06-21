«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Вест Хэма» стоимостью € 57,5 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» предпринял попытку приобрести крайнего нападающего «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла. Конкуренцию манкунианцам в борьбе за нидерландского вингера может составить «Тоттенхэм». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «молотобойцы» оценивают потенциальную продажу Саммервилла в £ 50 млн (€ 57,5 млн). Нападающий не хочет выступать в Чемпионшипе, куда вылетел «Вест Хэм» по итогам минувшего сезона. «Манчестер Юнайтед» рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены для вингера Маркуса Рашфорда.

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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