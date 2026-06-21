«Легенды вечны». Экс-игрок «Зенита» Бруну Алвеш поддержал Роналду

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш высказался в защиту подвергающегося критике капитана национальной команды Криштиану Роналду.

«Легенды вечны. Многие говорят о футболе, не добившись в нём ничего. Критика должна исходить только от тех, кто достиг большего. Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что», — написал Алвеш в своём аккаунте в социальной сети. При этом экс-игрок «Зенита» опубликовал более ранний пост Роналду с фразой «Сосредоточься на том, что ты можешь контролировать».

В 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Португалии с Роналду сыграла вничью с ДР Конго (1:1).

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